Alex Zanardi, segnali di ripresa: «Fa ok con il pollice e guarda la moglie» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Piccoli, ma importantissimi, segnali di ripresa. A pochi giorni dal Natale, dall’Ospedale di Padova filtrano incoraggianti aggiornamenti sulle condizioni di Alex Zanardi, l’atleta vittima di un terribile incidente stradale lo scorso 19 giugno: «Alza il pollice per dare l’ok, stringe la mano su richiesta, e se gli chiedono dov’è sua moglie Daniela, gira il capo verso di lei», rivela il Corriere della Sera. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) Piccoli, ma importantissimi, segnali di ripresa. A pochi giorni dal Natale, dall’Ospedale di Padova filtrano incoraggianti aggiornamenti sulle condizioni di Alex Zanardi, l’atleta vittima di un terribile incidente stradale lo scorso 19 giugno: «Alza il pollice per dare l’ok, stringe la mano su richiesta, e se gli chiedono dov’è sua moglie Daniela, gira il capo verso di lei», rivela il Corriere della Sera.

