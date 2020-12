Affari tuoi torna su Rai 1 con Carlo Conti e le coppie di promessi sposi (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ tempo di aprire i pacchi e scoprire che cosa contengono. E’ tempo di tornare a giocare con una nuova versione del programma di Rai 1. Mattatore delle serate con Affari tuoi sarà Carlo Conti che si prepara per questa nuova avventura in prima serata. A giocare con 10 vip che saranno presenti in studio, saranno le coppie di sposi. Giovani promessi sposi che cercheranno di portare a casa il bottino. Affari tuoi, dopo il successo delle passate edizioni, torna con sette Speciali in prima serata, a partire da sabato 26 dicembre (dalle 20.35 alle 22.30), in una versione inedita. Anche dal punto di vista dell’orario, si tratta di una sperimentazione, visto che si andrà in onda dopo il TG e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ tempo di aprire i pacchi e scoprire che cosa contengono. E’ tempo dire a giocare con una nuova versione del programma di Rai 1. Mattatore delle serate consaràche si prepara per questa nuova avventura in prima serata. A giocare con 10 vip che saranno presenti in studio, saranno ledi. Giovaniche cercheranno di portare a casa il bottino., dopo il successo delle passate edizioni,con sette Speciali in prima serata, a partire da sabato 26 dicembre (dalle 20.35 alle 22.30), in una versione inedita. Anche dal punto di vista dell’orario, si tratta di una sperimentazione, visto che si andrà in onda dopo il TG e ...

