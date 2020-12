Thuram si scusa dopo lo sputo | “Non fa parte del mio carattere”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 20 dicembre 2020) Marcus, attaccante del Borussia Mönchengladbach, si èto all’indomani dellonei confronti di Stefan Posch dell’Hoffenheim. Il brutto gesto gli è costato l’espulsione. Sui social, il figlio di Lilian, ha condiviso queste parole: “È successa una cosa che non fadel mioe che non può ripetersi mai più. Mi sono comportato male nei confronti di un avversario. Non l’ho fatto di proposito. Mi scuso con tutti, con Posch, con tutti i miei avversari, con i miei compagni di squadra e con la mia famiglia, oltre che con tutti coloro i quali hanno visto la mia reazione. Ovviamente accetto tutte le conseguenze della mia azione”. In arrivo per lui una sanzione pesante, si parla di 5 giornate come avvenuto a Kabak dello Schalke per un episodio simile. Foto: ...