The Voice Senior: chi sono i finalisti e chi vincerà? (Di domenica 20 dicembre 2020) The Voice Senior andrà in onda stasera live con la finale su Rai Uno a partire dalle 21:30, condotto da Antonella Clerici. Stasera, domenica 20 Dicembre, andrà in onda su Rai Uno la finale con i concorrenti over 60 in gara di The Voice Senior. Il format ha conquistato il pubblico ed ha raggiunto ottimi risultati in termini di ascolti e questa sera, sarà il televoto decidere chi merita di trionfare. Durante la puntata di "Knock Out" di venerdì scorso, i coach Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Al Bano e Jasmine, e Clementino hanno dovuto ridurre la loro "scuderia": infatti solo due concorrenti per team affronteranno la sfida finale. I finalisti scelti sono: Per il "Team Loredana" :Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino Per il "Team Gigi":Marco Guerzoni e Elena Ferretti

