Sgozzato per strada a Milano. Caccia ai killer nordafricani (Di domenica 20 dicembre 2020) Marta Bravi L'episodio in via Macchina, vittima un pensionato. L'ipotesi: una rapina finita male. Trovato un coltello. Milano Una rapina finita male, cui ne è seguita un'altra pochi minuti dopo. Alle 18,50 di ieri in via Scarlatti, all'angolo con via Mauro Macchi, dietro la Stazione Centrale, un uomo di 55 anni, originario di Benevento, è stato brutalmente rapinato sembra da due nordafricani, che gli hanno tagliato la gola lasciando esanime in una pozza di sangue.Così mentre i milanesi affollavano le scalinate le banchine della stazione per salire sugli ultimi treni che li avrebbero portati da parenti e famigliari con cui trascorrere le Feste, a poche centinaia di metri, in una sfavillante corso Buenos Aires centinaia di cittadini si accalcavano sui marciapiedi alla ricerca degli ultimi regali, come in una sabato pre natalizio ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 dicembre 2020) Marta Bravi L'episodio in via Macchina, vittima un pensionato. L'ipotesi: una rapina finita male. Trovato un coltello.Una rapina finita male, cui ne è seguita un'altra pochi minuti dopo. Alle 18,50 di ieri in via Scarlatti, all'angolo con via Mauro Macchi, dietro la Stazione Centrale, un uomo di 55 anni, originario di Benevento, è stato brutalmente rapinato sembra da due, che gli hanno tagliato la gola lasciando esanime in una pozza di sangue.Così mentre i milanesi affollavano le scalinate le banchine della stazione per salire sugli ultimi treni che li avrebbero portati da parenti e famigliari con cui trascorrere le Feste, a poche centinaia di metri, in una sfavillante corso Buenos Aires centinaia di cittadini si accalcavano sui marciapiedi alla ricerca degli ultimi regali, come in una sabato pre natalizio ...

matteosalvinimi : Una preghiera per il povero medico sgozzato ieri in pieno centro a Milano, per il cui omicidio i giornali scrivono… - MediasetTgcom24 : Sgozzato per rapina a Milano, sindaco Sala vedrà prefetto per chiedere più agenti #GIUSEPPESALA… - FrancoBenfi : RT @Solocarmen1: Non possiamo accettare che un onesto cittadino venga sgozzato per una rapina mentre i cialtroni al governo festeggiano per… - MissEnzuccia : RT @AzzurraBarbuto: Mi inquieta pensare al ginecologo sgozzato a poche centinaia di metri da casa mia e ai suoi killer che sono a spasso tr… - chiarapellegri9 : RT @Pupi18054216: Un uomo sgozzato per strada. Così. -