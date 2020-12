Scuola, Azzolina: “Il 7 si riapre, Governo unito e compatto” (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA – “Il Governo e’ molto unito sul fatto che il 7 si debba aprire. Abbiamo fatto una riunione con le Regioni che si aggiornera’ a domani o dopodomani. Siamo tutti uniti e compatti i ministri che il 7 si debba andare a scuola”. Lo dice la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina a Mezz’ora in piu’ su Raitre Leggi su dire (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA – “Il Governo e’ molto unito sul fatto che il 7 si debba aprire. Abbiamo fatto una riunione con le Regioni che si aggiornera’ a domani o dopodomani. Siamo tutti uniti e compatti i ministri che il 7 si debba andare a scuola”. Lo dice la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina a Mezz’ora in piu’ su Raitre

Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione, fissa una data per la ripartenza della scuola: «Il governo è molto unito sul fatto di riaprire il 7 gennaio». Ospite di Lucia Annunziata a "Mezz'ora in più", ...

La Ministra Azzolina spinge per il ritorno a scuola il 7 gennaio e chiede di far tornare la scuola al centro degli investimenti, ribadendo che fino ad oggi non si è investito sull’istruzione. “Noi non ...

