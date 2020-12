Rocket Lab chiude in bellezza il 2020 (Di domenica 20 dicembre 2020) Con la messa in orbita di un satellite giapponese per l'osservazione terrestre, la compagnia Rocket Lab chiude in bellezza un 2020 sostanzialmente positivo. Ed in futuro il razzo Electron sarà pure riutilizzabile. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 20 dicembre 2020) Con la messa in orbita di un satellite giapponese per l'osservazione terrestre, la compagniaLabinunsostanzialmente positivo. Ed in futuro il razzo Electron sarà pure riutilizzabile.

ESA Themis è il nome del razzo riutilizzabile che sarà sviluppato dall'agenzia spaziale europea per rispondere alle esigenze di mercato che vogliono lanci sempre meno costosi e più eco-sostenibili.

