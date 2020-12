PlayStation 5 al centro di una violenta rissa fra donne in America, tutto per una semplice console (Di domenica 20 dicembre 2020) Sia PlayStation 5 che Xbox Series X sono attualmente introvabili in qualsiasi parte del mondo, complice il coronavirus che ha causato un importante rallentamento nella catena produttiva. Tuttavia, è innegabile che sia PlayStation 5 la console più agognata delle due, in quanto si tratta di quella presa maggiormente di mira da scalpers, bagarini e approfittatori di eBay. Trovarne una a prezzo base in un negozio può essere considerata una grandissima fortuna...a meno che non ci sia altra gente interessata. Purtroppo, giusto pochi giorni fa, la febbre da PlayStation 5 ha raggiunto livelli talmente elevati da aver spinto due donne ad una vera e propria rissa pubblica, all'interno di un centro commerciale Walmart in North Carolina. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 20 dicembre 2020) Sia5 che Xbox Series X sono attualmente introvabili in qualsiasi parte del mondo, complice il coronavirus che ha causato un importante rallentamento nella catena produttiva. Tuttavia, è innegabile che sia5 lapiù agognata delle due, in quanto si tratta di quella presa maggiormente di mira da scalpers, bagarini e approfittatori di eBay. Trovarne una a prezzo base in un negozio può essere considerata una grandissima fortuna...a meno che non ci sia altra gente interessata. Purtroppo, giusto pochi giorni fa, la febbre da5 ha raggiunto livelli talmente elevati da aver spinto duead una vera e propriapubblica, all'interno di uncommerciale Walmart in North Carolina. Leggi altro...

