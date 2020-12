Pirlo non molla Dybala: «Un campione al centro del progetto» – VIDEO (Di domenica 20 dicembre 2020) Andrea Pirlo parla di Paulo Dybala, assente contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus – VIDEO Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha parlato di Paulo Dybala e della sua assenza contro il Parma. «Come ho detto l’altro giorno, sono l’allenatore, penso ad allenare tutti i giocatori, Dybala è uno di questi, si sta comportando benissimo, peccato che ha avuto un problemino l’altro giorno in allenamento, ieri ha provato, ma ha avuto paura di farsi male, quindi speriamo di recuperarlo per martedì sera. I campioni fanno sempre parte delle squadre forti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Andreaparla di Paulo, assente contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus –Andrea, in conferenza stampa, ha parlato di Pauloe della sua assenza contro il Parma. «Come ho detto l’altro giorno, sono l’allenatore, penso ad allenare tutti i giocatori,è uno di questi, si sta comportando benissimo, peccato che ha avuto un problemino l’altro giorno in allenamento, ieri ha provato, ma ha avuto paura di farsi male, quindi speriamo di recuperarlo per martedì sera. I campioni fanno sempre parte delle squadre forti». Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : Agnelli: 'Idee di Pirlo affascinanti. Nel calcio contano i risultati, ma nel giudicarci si passa dalle stelle alle… - gmlavolpe : RT @BebsRubyo: Il Re lo discutono solo i pirla. Pirlo lo discuteremo (se volete) a fine anno. La Juve non si discute mai. Si ama e basta. D… - miticoebasta : @pisto_gol Secondo me ci sta Dybala fuori, Pirlo ha un'altra idea di gioco, Ronaldo non può stare fuori, Morata sta… - Jjuspen : @Il_Mago_KK Quindi sostieni che Pirlo in due mesi è riuscito a fare ciò che qualcun altro non è riuscito a fare in un anno ?!? - ReatoFabio : Avete mai visto un giornalista che segue la Juve fare un tweet del genere sull'Inter? Avete mai visto un giornalist… -