Per Speranza | la variante del virus è preoccupante

(Di domenica 20 dicembre 2020) AGI -"Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione". Lo afferma il ministro della Salute, Robertoin una nota. "Ladel Covid, da poco scoperta a Londra, èe dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo, scegliamo la strada della massima prudenza". "Sappiamo che il 'nuovo'è piu veloce, ma non sembra fare maggiori danni sugli individui anche se unpiù veloce aumenta il numero dei contagiati, ha detto a 'Mezz'ora in più su Rai3 il ministro della Salute, ...