Pasta con fave pomodorini gialli pancetta e pecorino

Se non avete idee per pranzo o cena questa Pasta con fave pomodorini gialli pancetta e pecorino è veramente un'ottima soluzione. La ricetta è facile e veloce e il sapore è assicurato. Vediamo insieme il procedimento

Ingredienti

320 g di Pasta
360 g di fave sgusciate
400 g di pomodorini gialli
150 g di pancetta affumicata a cubetti
1 cipolla piccola
50 g di pecorino romano
Sale fino q.b.
2-3 cucchiai di olio evo

Per preparare la iniziate sgusciando le fave e lavandole sotto l'acqua corrente fredda. Poi mettetele in uno scolaPasta. In una padella mettete un paio di cucchiai di olio extravergine di ...

