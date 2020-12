Pasqual: “Difficile trovare un posto per Dybala in questa Juventus. McKennie può fare la differenza” (Di domenica 20 dicembre 2020) L'ex terzino sinistro dal mancino raffinato, Manuel Pasqual, oggi opinionista per la Rai, ha parlato di alcune vicende spinose di casa Juventus: "Penso che attualmente sia Difficile cambiare questa Juventus e di conseguenza trovare un posto per Dybala non è semplice. Mi sta piacendo invece McKennie - svela l'ex capitano della Fiorentina - , Pirlo lo utilizza poco da centrocampista centrale ma ha dimostrato di saperlo sfruttare. Se il tecnico bianconero riuscirà ad insegnargli qualcosa sotto il punto di vista tecnico, l'americano può diventare un calciatore che fa la differenza".caption id="attachment 1068651" align="alignnone" width="3000" Pasqual, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) L'ex terzino sinistro dal mancino raffinato, Manuel, oggi opinionista per la Rai, ha parlato di alcune vicende spinose di casa: "Penso che attualmente siacambiaree di conseguenzaunpernon è semplice. Mi sta piacendo invece- svela l'ex capitano della Fiorentina - , Pirlo lo utilizza poco da centrocampista centrale ma ha dimostrato di saperlo sfruttare. Se il tecnico bianconero riuscirà ad insegnargli qualcosa sotto il punto di vista tecnico, l'americano può diventare un calciatore che fa la".caption id="attachment 1068651" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.

Manuel Pasqual, ex terzino, ha parlato ai microfoni di 90° minuto di Juventus. "Su Dybala credo sia una questione di rinnovo, perché il ragazzo chiede una cifra importante ...

