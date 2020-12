Nuoto, Assoluti Riccione 2020. IL PAGELLONE: Paltrinieri chiude alla grande, Carraro si prende la rivincita (Di domenica 20 dicembre 2020) GREGORIO Paltrinieri 8: E’ l’ultimo a scendere in vasca, atmosfera quasi natalizia, gran parte dei nuotatori ha già preso la via di casa ma lui è un martello vero, imprime un ritmo alto ai suoi 1500 e chiude con un 14’45” che sarebbe stato tempo limite per i Giochi, non fosse che il pass Paltrinieri lo ha già staccato un anno fa. Instancabile. SILVIA DI PIETRO 6.5: Una vittoria senza sorriso, la sua. Si aspettava altri tempi, altre sensazioni ma il ritorno ad alto livello dopo un lungo stop presenta sempre momenti bui. Il 25?22 con cui porta a casa il titolo dei 50 stile è un risultato al di sotto delle aspettative ma deve crederci, sia nei 50, sia nei 100 dove potrebbe essere determinante per la qualificazione della staffetta veloce a Tokyo CRISTOPHER CICCARESE 7.5: Un modello di caparbietà. Non si è arreso ai problemi fisici ed ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) GREGORIO8: E’ l’ultimo a scendere in vasca, atmosfera quasi natalizia, gran parte dei nuotatori ha già preso la via di casa ma lui è un martello vero, imprime un ritmo alto ai suoi 1500 econ un 14’45” che sarebbe stato tempo limite per i Giochi, non fosse che il passlo ha già staccato un anno fa. Instancabile. SILVIA DI PIETRO 6.5: Una vittoria senza sorriso, la sua. Si aspettava altri tempi, altre sensazioni ma il ritorno ad alto livello dopo un lungo stop presenta sempre momenti bui. Il 25?22 con cui porta a casa il titolo dei 50 stile è un risultato al di sotto delle aspettative ma deve crederci, sia nei 50, sia nei 100 dove potrebbe essere determinante per la qualificazione della staffetta veloce a Tokyo CRISTOPHER CICCARESE 7.5: Un modello di caparbietà. Non si è arreso ai problemi fisici ed ...

