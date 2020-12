Milan e Inter non sbagliano | doppio 2-1 | battute Sassuolo e Spezia

(Di domenica 20 dicembre 2020) Il pomeriggio di Serie A vedeva impegnate le prime due forze del campionato,, impegnate rispettivamente contro. Nessuna delle due ha fallito l’appuntamento: le dueesi hanno vinto, mantenendo invariate le distanze con la Juventus. I rossoneri hanno subito indirizzato la partita col gol più veloce della storia della Serie A, firmato da Rafael Leao, e hanno raddoppiato sempre nel primo tempo con Saelemaekers dopo un’azione prorompente di Theo Hernandez. La squadra di De Zerbi è venuta fuori nella ripresa, ma senza creare pericoli particolari se non nel finale, quando su calcio di punizione (deviato da Hauge) accorcia con Berardi per l’1-2 finale. Molta più fatica, invece, per l’. Loregge bene e ...

Sesta vittoria consecutiva per i nerazzurri che tengono il passo del Milan in classifica: Hakimi deciviso, Provedel distratto. Le pagelle per il fantacalcio La partita del Meazza – prima assoluta nell ...I rossoneri battono il Sassuolo e restano primi, i nerazzurri superano in casa lo Spezia e seguono a un punto. Milan e Inter non sbagliano nella tredicesima giornata del campionato di Serie A. I ...