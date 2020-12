LIVE Treviso-Virtus Bologna 52-71, Serie A basket in DIRETTA: Hunter spacca in due la partita, ospiti in controllo totale (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una breve pausa. FINISCE IL TERZO QUARTO: Treviso-Virtus Bologna 52-71. 52-71 Hunter, sempre lui, è semplicemente incontenbile. 52-69 Hunter per il +17 della Virtus: Timeout Treviso a meno di due minuti dalla fine del terzo quarto. 52-67 Alibegovic, da due: Bologna torna al +15 del primo tempo. 52-65 Weems da treeeeee! Altro canestro per lui: i ragazzi di Djordjevic scappano addirittura a +13. 52-60 Mekowulu si prende e mette a referto una nuova coppia di liberi. 50-60 Coppia liberi a referto per Gamble: gli ospiti tornano ad avere un vantaggio consistente. 50-58 Ricci: prima mette a segno un libero su due, in una gita in lunetta, poi trova un piazzato da due. ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUna breve pausa. FINISCE IL TERZO QUARTO:52-71. 52-71, sempre lui, è semplicemente incontenbile. 52-69per il +17 della: Timeouta meno di due minuti dalla fine del terzo quarto. 52-67 Alibegovic, da due:torna al +15 del primo tempo. 52-65 Weems da treeeeee! Altro canestro per lui: i ragazzi di Djordjevic scappano addirittura a +13. 52-60 Mekowulu si prende e mette a referto una nuova coppia di liberi. 50-60 Coppia liberi a referto per Gamble: glitornano ad avere un vantaggio consistente. 50-58 Ricci: prima mette a segno un libero su due, in una gita in lunetta, poi trova un piazzato da due. ...

zazoomblog : LIVE Treviso-Virtus Bologna 22-37 Serie A basket in DIRETTA: dilagano gli ospiti in un amen trascinati da Alibegovi… - Agenzia_Ansa : La #musica di Verdi con una delle sue più celebri opere, il #Rigoletto, nell'interpretazione del maestro Francesco… - PianetaBasketIT : De' Longhi Treviso Basket - Virtus Segafredo Bologna - zazoomblog : LIVE – Treviso-Cremona 76-64 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Cremona #76-64 #Serie - zazoomblog : LIVE – Treviso-Cremona 52-40 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Cremona #52-40 #Serie -