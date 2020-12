Food trend: proteine sempre più di moda (Di domenica 20 dicembre 2020) Uno dei campi dove mode e tendenze cambiano e si aggiornano continuamente è sicuramente quello dell’alimentazione. E quelli che stiamo vivendo sono tempi difficili per i carboidrati, sempre più spesso additati come responsabili principali dei chili di troppo o di patologie in costante aumento come il diabete. Chi invece sta attraversando un periodo d’oro sono le proteine, considerate alleate di una forma fisica perfetta e di una muscolatura tonica e scolpita. E così, dopo i mesi di lockdown dove molti di noi hanno ceduto al richiamo di pizze e focacce fatte in casa, ora più che mai spopolano i prodotti iperproteici, sempre più presenti nel carrello della spesa degli italiani. Da alimenti di nicchia, acquistati prevalentemente dagli sportivi e dagli amanti della forma fisica, sono entrati di diritto nelle abitudini dei consumatori, ... Leggi su udine20 (Di domenica 20 dicembre 2020) Uno dei campi dove mode e tendenze cambiano e si aggiornano continuamente è sicuramente quello dell’alimentazione. E quelli che stiamo vivendo sono tempi difficili per i carboidrati,più spesso additati come responsabili principali dei chili di troppo o di patologie in costante aumento come il diabete. Chi invece sta attraversando un periodo d’oro sono le, considerate alleate di una forma fisica perfetta e di una muscolatura tonica e scolpita. E così, dopo i mesi di lockdown dove molti di noi hanno ceduto al richiamo di pizze e focacce fatte in casa, ora più che mai spopolano i prodotti iperproteici,più presenti nel carrello della spesa degli italiani. Da alimenti di nicchia, acquistati prevalentemente dagli sportivi e dagli amanti della forma fisica, sono entrati di diritto nelle abitudini dei consumatori, ...

Le aziende hanno colto il trend e si sono prontamente adattate: attualmente sono 215 i prodotti a scaffale che, secondo l’Osservatorio Immagino, segnalano sulle confezioni di essere un’ottima fonte di ...

