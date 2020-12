Coronavirus, quasi 400 contagi a Udine, 21 decessi (Di domenica 20 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 658 nuovi contagi su 7.137 tamponi (pari al 9,2 per cento), di cui 989 test antigenici. I decessi sono 21 , stabili i ricoverati nelle terapie ... Leggi su udinetoday (Di domenica 20 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 658 nuovisu 7.137 tamponi (pari al 9,2 per cento), di cui 989 test antigenici. Isono 21 , stabili i ricoverati nelle terapie ...

