Conte: «La continuità ti fa stare in alto in classifica. Se Gomez mi interessa? Non faccio nomi» (Di domenica 20 dicembre 2020) Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia: queste le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte a parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia. Queste le parole del tecnico nerazzurro. EQUILIBRIO – «Questa è la sesta vittoria consecutiva in campionato, ben vengano questo tipo di risultati perchè poi quando dai continuità riesci a stare nella zona alta della classifica. Sapevamo che oggi non sarebbe stata facile visto che lo Spezia è organizzato. Abbiamo concesso poco, allo stesso modo nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo. Una buona vittoria considerando che questa è la nona partita, stiamo giocando ogni tre giorni. C’è un po’ di stanchezza, ma bisogna stringere i denti e cercare di finire nel migliore dei modi questo blocco di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Antonioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia: queste le parole del tecnico nerazzurro Antonioa parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia. Queste le parole del tecnico nerazzurro. EQUILIBRIO – «Questa è la sesta vittoria consecutiva in campionato, ben vengano questo tipo di risultati perchè poi quando dairiesci anella zona alta della. Sapevamo che oggi non sarebbe stata facile visto che lo Spezia è organizzato. Abbiamo concesso poco, allo stesso modo nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo. Una buona vittoria considerando che questa è la nona partita, stiamo giocando ogni tre giorni. C’è un po’ di stanchezza, ma bisogna stringere i denti e cercare di finire nel migliore dei modi questo blocco di ...

Beps64 : @SimoneMoriOff Conte per dare una continuità alla situazione - FcInterNewsit : Sky - Inter, squadra che vince non si cambia: Conte conferma il blocco contro il Napoli per dare continuità - diegocecati : RT @it_inter: Il trio delle meraviglie, l'Inter si gode una difesa di intoccabili: #DeVrij, #Skriniar e #Bastoni decisivi, da quando #Conte… - tal_Marco : RT @enzoben43: Tra Conte uno e Conte due l’elemento di continuità è più corposo di quello di discontinuità. Il gruppo M5S ha in parlamento… - gmultatuli : RT @enzoben43: Tra Conte uno e Conte due l’elemento di continuità è più corposo di quello di discontinuità. Il gruppo M5S ha in parlamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte continuità Juventus-Torino, formazioni e dove vederla: Pirlo senza Morata cerca Dybala e continuità Corriere della Sera