Condizioni Lozano – El Chucky verso Villa Stuart per gli esami (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ Sky Sport ad aggiornare sulle Condizioni di Hirving Lozano. Il messicano è uscito in stampelle dallo Stadio Olimpico per recarsi direttamente a Villa Stuart … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ Sky Sport ad aggiornare sulledi Hirving. Il messicano è uscito in stampelle dallo Stadio Olimpico per recarsi direttamente a… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Fprime86 : RT @DiMarzio: #LazioNapoli, le condizioni di #Lozano - DiMarzio : #LazioNapoli, le condizioni di #Lozano - junews24com : Infortunio Lozano: le sue condizioni in vista della Supercoppa con la Juve - - FaiSempBurdell : @monelloevoluto @Picaciu2 @StCarnevale @marcellocorbo @gcostanzo85 Si potevamo rischiare di più, penso che, in cond… - AleStile_94 : @iamjohnnystone Il Lozano dell'anno scorso era oggettivamente osceno, ma le qualità rimanevano come fatto vedere in… -

Ultime Notizie dalla rete : Condizioni Lozano Infortunio Lozano: le sue condizioni in vista della Supercoppa con la Juve Juventus News 24 Infortunio Lozano, le condizioni: esami a Villa Stuart

A preoccupare i tifosi partenopei e Gattuso, sono soprattutto le condizioni di Hirving Lozano. Il messicano ha subito un colpo alla caviglia nel secondo tempo in un contrasto di gioco. Inizialmente si ...

SKY - Lozano in stampelle via dall'Olimpico, subito a Villa Stuart per accertamenti

L'attaccante messicano si è infortunato alla caviglia e si è recato immediatamente nella clinica romana per svolgere degli esami.

A preoccupare i tifosi partenopei e Gattuso, sono soprattutto le condizioni di Hirving Lozano. Il messicano ha subito un colpo alla caviglia nel secondo tempo in un contrasto di gioco. Inizialmente si ...L'attaccante messicano si è infortunato alla caviglia e si è recato immediatamente nella clinica romana per svolgere degli esami.