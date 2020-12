Chelsea | l’ammissione di Werner | “Non mi aspettavo la Premier League fosse così dura…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 20 dicembre 2020) Quattro gol in tredici partite ma soprattutto a secco da ben otto gare, considerando tutte le competizione. Timo, attaccante del, non sta vivendo un bellissimo momento e, oltre alla quantità di impegni ravvicinati, la colpa sembra essere di un campionato inaspettatamente tosto rispetto alle attese. Il tedesco ha parlato a Sky Sports dellae delle difficoltà fin qui incontrate.: "Non miladura"caption id="attachment 1068289" align="alignnone" width="842"(getty images)/caption"Pressione per il costo del mio cartellino? Non importa quanto costi. La pressione c'è sempre, almeno un po'. Soprattutto quando arrivi in un nuovo ...