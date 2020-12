Carpineto Romano, “Spicchi d’arte”: al top (Di domenica 20 dicembre 2020) Nella mattinata di oggi, 20 dicembre 2020, a Carpineto Romano è stata inaugurata la mostra “Spicchi d‘arte” che, a fino a marzo 2021, ogni domenica, a rotazione, dará lustro alla creatività degli artisti carpinetani. La kermesse è stata aperta Noemi Ascenzi con “Informale materico”. Hanno presenziato il sindaco, Stefano Cacciotti; e l’assessore alla Cultura, Emanuela Massicci. Una bella pagina di vita sociale e culturale: bravi! su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 dicembre 2020) Nella mattinata di oggi, 20 dicembre 2020, aè stata inaugurata la mostra “d‘arte” che, a fino a marzo 2021, ogni domenica, a rotazione, dará lustro alla creatività degli artisti carpinetani. La kermesse è stata aperta Noemi Ascenzi con “Informale materico”. Hanno presenziato il sindaco, Stefano Cacciotti; e l’assessore alla Cultura, Emanuela Massicci. Una bella pagina di vita sociale e culturale: bravi! su Il Corriere della Città.

Nella mattinata di oggi, 20 dicembre 2020, a Carpineto Romano è stata inaugurata la mostra “Spicchi d‘arte” che, a fino a marzo 2021, ogni domenica, a rotazione, dará lustro alla creatività degli ...

