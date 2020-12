Amadeus risponde alle polemiche di Morgan e rinnega le “promesse” (Di domenica 20 dicembre 2020) Non si placa la polemica tra Morgan e Amadeus, a dare il via alla nuova querelle non solo è stata l’esclusione del cantante dalla 71esima edizione del Festival di Sanremo, ma anche quella dalla finalissima di Sanremo Giovani dove Morgan avrebbe dovuto sedersi al tavolo della giuria televisiva. La reazione di Morgan è stata durissima, scagliandosi contro l’organizzazione e contro Amadeus sui social, pubblicando persino i messaggi con il conduttore e direttore artistico del Festival. Per la prima volta Amadeus ha deciso di commentare la vicenda. Amadeus parla della crisi con Morgan In una lunga intervista rilasciata a Libero Quotidiano e ripresa da più testate, Amadeus ha voluto dare la sua versione dei fatti della crisi con ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 dicembre 2020) Non si placa la polemica tra, a dare il via alla nuova querelle non solo è stata l’esclusione del cantante dalla 71esima edizione del Festival di Sanremo, ma anche quella dalla finalissima di Sanremo Giovani doveavrebbe dovuto sedersi al tavolo della giuria televisiva. La reazione diè stata durissima, scagliandosi contro l’organizzazione e controsui social, pubblicando persino i messaggi con il conduttore e direttore artistico del Festival. Per la prima voltaha deciso di commentare la vicenda.parla della crisi conIn una lunga intervista rilasciata a Libero Quotidiano e ripresa da più testate,ha voluto dare la sua versione dei fatti della crisi con ...

zazoomblog : Sanremo 2021 Amadeus sbotta e risponde a Morgan: “Sta dicendo cose non vere” - #Sanremo #Amadeus #sbotta #risponde - CosmaiLuca : Amadeus risponde a Morgan: “Cose non vere e insulti. Non gli ho promesso niente, ecco cosa gli ho chiesto” MA XCHE… - RollingStoneita : Amadeus risponde a Morgan: «Non gli ho promesso nulla, ha detto cose non vere» #20dicembre - infoitcultura : Morgan, dopo l’attacco ad Amadeus, sui social gli scrive il suo ex allievo Mike Bird ‘ti voglio bene’ e Morgan gli… - infoitcultura : Amadeus risponde a Morgan: “Cose non vere e insulti. Non gli ho promesso niente, ecco cosa gli ho… -