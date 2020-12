Trump | cyber-attacco sotto controllo | potrebbe essere stata la Cina

(Di domenica 20 dicembre 2020) 'Ilè più grande nelle fake news di quanto non lo sia nella realtà. Sono stato informato e tutto è. Russia, Russia, Russia è il canto che si leva quando accade qualsiasi ...

"Il cyber-attacco è più grande nelle fake news di quanto non lo sia nella realtà. Sono stato informato e tutto è sotto controllo. Russia, Russia, Russia è il canto che si leva quando accade ...Il presidente americano Donald Trump firma il provvedimento che evita lo shutdown per le prossime 48 ore, fino a domani. La firma di fatto concede a democratici e repubblicani più tempo per raggiunger ...