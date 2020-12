Toscana: Giani, 'Con nuova Strada regionale 429 vinta una sfida' (3) (Di sabato 19 dicembre 2020) (Adnkronos) - Il lotto IV aperto oggi, caratterizzato dalla presenza lungo il tracciato del ponte in acciaio sul Rio Petroso (56 mt), da un secondo ponte sul Rio Morto (40 mt) e da tre gallerie artificiali (Vignola di 235 mt, Torrione di 180 mt e Monte Acuto di 464 mt), è stato realizzato con alcuni mesi di ritardo sul cronoprogramma originale, ma nel rispetto delle proroghe legate all'emergenza Covid. Va, inoltre, ricordato che nel corso dei lavori sono state introdotte alcune variazioni al progetto, in particolare in località Podere il Pino, dove si è reso necessario il rialzamento della livelletta Stradale per migliorare la sicurezza idraulica dell'opera. I lavori sono iniziati lo scorso 2 settembre ed hanno un valore complessivo 15.700.000 di euro, di cui 15 milioni tratti dalle risorse del ‘Patto per Firenze' e 700.000 euro messe a disposizione dalla Regione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) (Adnkronos) - Il lotto IV aperto oggi, caratterizzato dalla presenza lungo il tracciato del ponte in acciaio sul Rio Petroso (56 mt), da un secondo ponte sul Rio Morto (40 mt) e da tre gallerie artificiali (Vignola di 235 mt, Torrione di 180 mt e Monte Acuto di 464 mt), è stato realizzato con alcuni mesi di ritardo sul cronoprogramma originale, ma nel rispetto delle proroghe legate all'emergenza Covid. Va, inoltre, ricordato che nel corso dei lavori sono state introdotte alcune variazioni al progetto, in particolare in località Podere il Pino, dove si è reso necessario il rialzamento della livellettale per migliorare la sicurezza idraulica dell'opera. I lavori sono iniziati lo scorso 2 settembre ed hanno un valore complessivo 15.700.000 di euro, di cui 15 milioni tratti dalle risorse del ‘Patto per Firenze' e 700.000 euro messe a disposizione dalla Regione ...

