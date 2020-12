Su Amazon si potrà vedere la Champions. E questa non è una buona notizia per il costo del vostro abbonamento (Di sabato 19 dicembre 2020) Le 16 migliori dirette della Champions League. Amazon ha messo a segno un colpo nel mondo dei diritti televisivi che fino a un paio di anni fa si poteva solo immaginare. L’azienda di Jeff Bezos ha acquistato per tre stagioni, a partire dal prossimo anno, i diritti per trasmettere 16 match di Champions League: nelle partite ci sarà sempre una squadra italiana e se una di queste squadre supererà le qualificazioni i diritti acquisiti varranno fino alle semifinali. Un nuovo passo avanti per il settore del calcio in streaming dopo l’esordio di Dazn nel 2018, la piattaforma che per prima in Italia ha acquistato un pacchetto di partite della Serie A. Oltre alle partite di Champions League, nell’accordo firmato da Amazon c’è anche la Supercoppa Uefa, la partita che si gioca fra la squadra che vince l’Europa ... Leggi su open.online (Di sabato 19 dicembre 2020) Le 16 migliori dirette dellaLeague.ha messo a segno un colpo nel mondo dei diritti televisivi che fino a un paio di anni fa si poteva solo immaginare. L’azienda di Jeff Bezos ha acquistato per tre stagioni, a partire dal prossimo anno, i diritti per trasmettere 16 match diLeague: nelle partite ci sarà sempre una squadra italiana e se una di queste squadre supererà le qualificazioni i diritti acquisiti varranno fino alle semifinali. Un nuovo passo avanti per il settore del calcio in streaming dopo l’esordio di Dazn nel 2018, la piattaforma che per prima in Italia ha acquistato un pacchetto di partite della Serie A. Oltre alle partite diLeague, nell’accordo firmato dac’è anche la Supercoppa Uefa, la partita che si gioca fra la squadra che vince l’Europa ...

