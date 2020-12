Scuola, iscrizioni online: da oggi la procedura di registrazione (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – E’ online la pagina www.istruzione.it/iscrizionionline sulla quale, da oggi, sabato 19 dicembre, è possibile registrarsi per effettuare l’iscrizione all’anno scolastico 2021/2022.Le iscrizioni online riguardano le alunne e gli alunni e le studentesse e gli studenti delle classi prime della Scuola primaria e della secondaria di I e II grado e i Centri di formazione professionale regionali che hanno aderito. Potranno essere effettuate dalle 8 del 4 gennaio 2021 alle 20 del 25 gennaio 2021. Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Per tutti gli altri sarà possibile registrarsi da oggi e per tutta la durata del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – E’la pagina www.istruzione.it/sulla quale, da, sabato 19 dicembre, è possibile registrarsi per effettuare l’iscrizione all’anno scolastico 2021/2022.Leriguardano le alunne e gli alunni e le studentesse e gli studenti delle classi prime dellaprimaria e della secondaria di I e II grado e i Centri di formazione professionale regionali che hanno aderito. Potranno essere effettuate dalle 8 del 4 gennaio 2021 alle 20 del 25 gennaio 2021. Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Per tutti gli altri sarà possibile registrarsi dae per tutta la durata del ...

