Sanremo 2021, i Jalisse esclusi sbottano sui social: “Ci hanno detto NO ben 24 volte” (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Festival di Sanremo del 2021 avrà ben 26 big in gara ma fra loro non ci saranno i Jalisse che, come sottolineato sulla loro pagina ufficiale, sono stati scartati dalla kermesse canora per ben 24 anni. “Jalisse a Sanremo? 24 volte no! Anche stasera, come da 24 anni, Alessandra e Fabio hanno seguito la tv per scoprire i nomi dei big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo 2021! Anche stasera, come da 24 anni, con 24 canzoni diverse presentate, i Jalisse non sono stati scelti tra gli artisti che saliranno su quel palco. Chissà, ci aspettavamo una sorpresa dell’ultimo minuto, del resto siamo sognatori. Niente da fare, non riusciamo ad azzeccare una canzone che possa interessare al Festival! Saranno i ... Leggi su biccy (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Festival didelavrà ben 26 big in gara ma fra loro non ci saranno iche, come sottolineato sulla loro pagina ufficiale, sono stati scartati dalla kermesse canora per ben 24 anni. “? 24no! Anche stasera, come da 24 anni, Alessandra e Fabioseguito la tv per scoprire i nomi dei big che parteciperanno al prossimo Festival di! Anche stasera, come da 24 anni, con 24 canzoni diverse presentate, inon sono stati scelti tra gli artisti che saliranno su quel palco. Chissà, ci aspettavamo una sorpresa dell’ultimo minuto, del resto siamo sognatori. Niente da fare, non riusciamo ad azzeccare una canzone che possa interessare al Festival! Saranno i ...

InderWeltvonMM1 : RT @clocchan: Sogno in grande se voglio Marco e Alessandro ospiti a Sanremo 2021? - BITCHYFit : Sanremo 2021, i Jalisse esclusi sbottano sui social: “Ci hanno detto NO ben 24 volte” - Giornaleditalia : Festival Sanremo 2021, ELODIE conduttrice: rumor bomba. Anna Tatangelo… - infoitcultura : Sanremo 2021, Morgan VS Amadeus: le chat e il messaggio nonsense - infoitcultura : Sanremo 2021, Amadeus pronto a denunciare Morgan? E spunta Elodie come conduttrice -