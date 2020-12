Parma-Juventus 0-4: highlights, voti e tabellino (Di sabato 19 dicembre 2020) della partita al ‘Tardini’ che rilancia i bianconeri in classifica Parma-Juventus 0-4: quattro gol e tre punti, tutto quello che serviva alla Juventus, a Pirlo ma anche a Cristiano Ronaldo (che il suo marchio l’ha messo su due) per ripartire. Con le medie e anche con le piccole non L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) della partita al ‘Tardini’ che rilancia i bianconeri in classifica0-4: quattro gol e tre punti, tutto quello che serviva alla, a Pirlo ma anche a Cristiano Ronaldo (che il suo marchio l’ha messo su due) per ripartire. Con le medie e anche con le piccole non L'articolo proviene da Inews.it.

romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - juventusfc : ?? «Il Parma è una squadra in crescita. Servirà massima attenzione» Mister @Pirlo_official presenta #ParmaJuve L'… - romeoagresti : #Juventus: #Arthur, a causa della forte contusione alla coscia destra rimediata contro l’Atalanta, non è stato conv… - RogelioCstro : RT @goal: Cristiano Ronaldo scored twice in Juventus’ rout of Parma ?? #ParmaJuve - Emmanue77962533 : RT @goal: Cristiano Ronaldo scored twice in Juventus’ rout of Parma ?? #ParmaJuve -