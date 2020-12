No Man's Sky finisce nei trend di Twitter grazie a Cyberpunk 2077, Sean Murray risponde con ironia (Di sabato 19 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 non ha goduto di un lancio eccezionale, almeno su console, ma non è il primo titolo che ha vissuto una tale sciagura: prima di lui, ci sono stati molti altri giochi, attesi e osannati dal pubblico in fase di preview, il cui destino è stato quello di crollare sotto il peso dell'hype a causa di bug e promesse non mantenute. Il gioco simbolo di tale situazione è senza dubbio No Man's Sky, titolo che attirò non solo le attenzioni di moltissimi giocatori, ma anche della stessa Sony, la quale fu talmente intrigata dal progetto da stringere un accordo di esclusività con il piccolo studio indipendente di Hello Games e il suo fondatore Sean Murray. Forse inebriati da tutte queste attenzioni, gli sviluppatori (o meglio, Murray) iniziarono a promettere i classici "mari e monti", arricchendo No ... Leggi su eurogamer (Di sabato 19 dicembre 2020)non ha goduto di un lancio eccezionale, almeno su console, ma non è il primo titolo che ha vissuto una tale sciagura: prima di lui, ci sono stati molti altri giochi, attesi e osannati dal pubblico in fase di preview, il cui destino è stato quello di crollare sotto il peso dell'hype a causa di bug e promesse non mantenute. Il gioco simbolo di tale situazione è senza dubbio No Man's Sky, titolo che attirò non solo le attenzioni di moltissimi giocatori, ma anche della stessa Sony, la quale fu talmente intrigata dal progetto da stringere un accordo di esclusività con il piccolo studio indipendente di Hello Games e il suo fondatore. Forse inebriati da tutte queste attenzioni, gli sviluppatori (o meglio,) iniziarono a promettere i classici "mari e monti", arricchendo No ...

Shadenfryd : @ZaBarudo Tbh dovevo imparare qualcosa da come sono andate le cose con no man's sky e fallout76 prima di comprare u… - infoitscienza : No Man's Sky torna di moda per Cyberpunk 2077, la spassosa reazione di Sean Murray - darkskywriter : @vespertime Fino al giorno prima dell'uscita però No Man's Sky era stato presentato come un gioco completamente div… - ThiagoLSPX : @Alexandre_Nsa Aprendi isso com No Man's Sky - FulvioRomanin : [nerds only] Cyberpunk 2077 è stato ritirato dal Playstation Store. La mia PS5 con una copia di Cyberpunk 2077 in q… -

