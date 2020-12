NatWest acquisterà il portafoglio mutui di Metro Bank per £3 | 13 miliardi

Leggi su invezz

(Di sabato 19 dicembre 2020)Group plc (LON: NWG) ha annunciato venerdì cheildiresidenziali di(LON: MTRO) per £3,13. L’accordo aiuterà la banca britannica al dettaglio e commerciale a incrementare il proprio capitale per fronteggiare la pandemia di Coronavirus in corso che ha gravato pesantemente sulla sua attività negli ultimi mesi. Le azioni, che puoi imparare ad acquistare online qui, sono scese di oltre il 2% nella giornata di ieri. A 115 pence per azione, le sue azioni sono ora in calo di circa il 45% dall’inizio dell’anno nel mercato azionario dopo aver recuperato da un prezzo ancora più basso di 59 pence per azione nella prima settimana di novembre. In confronto, lo scorso anno ...