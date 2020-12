"Mi urta". Nardi squalificato in tempo record: Signorini lo mette alla porta del Gf Vip e lui reagisce così (Di sabato 19 dicembre 2020) Filippo Nardi squalificato dal Grande Fratello Vip. Il concorrente del programma di Canale 5 è stato costretto a uscire dalla porta rossa per alcune frasi sessiste ai danni di Maria Teresa Ruta. D'accordo con la decisione della trasmissione anche il conduttore Alfonso Signorini. così Nardi non ha potuto fare altro che farsene una ragione. Una volta visto il filmato di quanto accaduto ha anche ammesso: “Davanti a queste che sono offese chiedo umilmente scusa, ho esagerato ma in buona fede con il mio umorismo spesso non capito. E sono d'accordo. Ma che io sia sessista mi urta un po'. Era un momento goliardico”. Non l'ha presa bene invece Guenda Goria, figlia della Ruta, che dallo studio ha ribadito: “Sono indignata per le tue parole e mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Filippodal Grande Fratello Vip. Il concorrente del programma di Canale 5 è stato costretto a uscire drossa per alcune frasi sessiste ai danni di Maria Teresa Ruta. D'accordo con la decisione della trasmissione anche il conduttore Alfonsonon ha potuto fare altro che farsene una ragione. Una volta visto il filmato di quanto accaduto ha anche ammesso: “Davanti a queste che sono offese chiedo umilmente scusa, ho esagerato ma in buona fede con il mio umorismo spesso non capito. E sono d'accordo. Ma che io sia sessista miun po'. Era un momento goliardico”. Non l'ha presa bene invece Guenda Goria, figlia della Ruta, che dallo studio ha ribadito: “Sono indignata per le tue parole e mi ...

