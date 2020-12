Mady_Gio si lancia negli esports | spopola sui social

Leggi su esports247

(Di sabato 19 dicembre 2020) La bombastica Madalina Ioana Filip, forse meglio nota con il suo nome d’arte Mady Gio ha deciso dirsi nel mondo degliottenendo ogni giorno sempre più seguaci sia su Instagram che su Tik Tok. Ad oggi risulta l’influencer con la più alta crescita di seguaci su entrambi isopra citati in Italia. Ma quali sono i suoi meriti? Sicuramente il fisico da urlo che mette in mostra senza censurare nulla. Ma perchè abbiamo deciso di parlarvene? Perchè da poco ha deciso dirsi anche nel mondo degli esport per cercare di cavalcare l’onda di crescita di questo movimento andando ad aumentare ancora di più i suoi seguaci. Oltre alle immancabili challenge super sexy che vengono seguita da milioni di videogiocatori Mady Gio gioca anche online sia a Call of Duty che a Fortnite insieme ai suoi followers. State ...