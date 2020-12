Loredana Bertè, la ‘coltellata’ pesantissima del concorrente di The Voice Senior. Viene fuori tutto dopo la puntata (Di sabato 19 dicembre 2020) È polemica tra Giulio Todrani, il papà di Giorgia, che è stato escluso dalla finale di The Voice Senior, e Loredana Bertè. Il cantante non è risultato tra gli 8 finalisti del talent: in occasione dell’ultima puntata dello show condotto da Antonella Clerici non ha potuto essere presente in studio davanti ai giudici poiché positivo al Covid. La produzione gli ha comunque consentito di esibirsi da casa in collegamento con una versione di “It’s not Unusual” di Tom Jones che ha convinto i giudici, benché non gli abbia permesso di potersi giocare la finale. L’amarezza di Giulio Todrani è andata oltre la gara televisiva. Il giorno successivo alla messa in onda del programma il cantante è intervenuto su Twitter per una polemica con la sua coach Loredana Bertè, rea di non ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) È polemica tra Giulio Todrani, il papà di Giorgia, che è stato escluso dalla finale di The, e. Il cantante non è risultato tra gli 8 finalisti del talent: in occasione dell’ultimadello show condotto da Antonella Clerici non ha potuto essere presente in studio davanti ai giudici poiché positivo al Covid. La produzione gli ha comunque consentito di esibirsi da casa in collegamento con una versione di “It’s not Unusual” di Tom Jones che ha convinto i giudici, benché non gli abbia permesso di potersi giocare la finale. L’amarezza di Giulio Todrani è andata oltre la gara televisiva. Il giorno successivo alla messa in onda del programma il cantante è intervenuto su Twitter per una polemica con la sua coach, rea di non ...

