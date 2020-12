LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Ceccon super nei 50 farfalla! Molto bene Martinenghi nei 200 rana (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53: Verzi, Foffi, Vozel, Fangio, Carraro, Castiglioni, Scarcella e Angiolini nei 200 rana (serie 1). Bella gara si prospetta. 16.53: In questa serie vince Verona in 2’31?01 a precedere Bartoloni (2’32?31) e Buondonno (2’32?97). 16.49: Maggi, Cavagnoli, Sorrentino, Buondonno, Verona, Bartoloni, Marcucci e Mazzoni nella Serie 2. 16.47: Ottima prestazione di Martinenghi in 2’10?19 davanti a Fusco (2’12?69) e a Bizzarri (2’13?26). Grande prestazione del lombardo che quindi completa la sua tripletta. Sbriciolato il suo personale di oltre un secondo e mezzo, tanta roba. Non c’è il pass olimpico (2’07?5). 16.43: Attenzione Bressan squalificato e Viberti vince la serie. Nella Serie 1 ci saranno Mancini, Ponga, Martinenghi, Fusco, Castello, Bizzarri, Tomasi e ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.53: Verzi, Foffi, Vozel, Fangio, Carraro, Castiglioni, Scarcella e Angiolini nei 200(serie 1). Bella gara si prospetta. 16.53: In questa serie vince Verona in 2’31?01 a precedere Bartoloni (2’32?31) e Buondonno (2’32?97). 16.49: Maggi, Cavagnoli, Sorrentino, Buondonno, Verona, Bartoloni, Marcucci e Mazzoni nella Serie 2. 16.47: Ottima prestazione diin 2’10?19 davanti a Fusco (2’12?69) e a Bizzarri (2’13?26). Grande prestazione del lombardo che quindi completa la sua tripletta. Sbriciolato il suo personale di oltre un secondo e mezzo, tanta roba. Non c’è il pass olimpico (2’07?5). 16.43: Attenzione Bressan squalificato e Viberti vince la serie. Nella Serie 1 ci saranno Mancini, Ponga,, Fusco, Castello, Bizzarri, Tomasi e ...

