LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Ceccon super nei 50 farfalla! Molto bene Martinenghi nei 200 rana, a breve Paltrinieri (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.19: Vince Caponi in 4'11?60 a precedere Cesarano in 4'13?12 e Giorgia Romei 4'13?22. Oggi contava il titolo, perché la qualità del crono è un po' quello che è. Ricordiamo il 4'03?6 come tempo-limite. 17.13: Entrano le protagoniste della Serie 1 dei 400 sl femminili privi di Simona Quadarella (assente): Murzilli, Sinisi, Cesarano, Caponi, Salin, Romei, Gailli, Cesarano, Caglio e Ricci. 17.07: Tempo di premiazioni, prima dei 400 stile libero femminili. 17.05: Vittoria di Ciampi in 1'47?96 davanti a Ballo (1'48?30) e a Di Cola (1'48?39). Tempi alti, giustificati da una preparazione imperfetta per le questioni Covid e viste anche le assenze di Di Tullio e di Detti. 17.02: E' il tempo dei 200 stile libero uomini e sarà interessante capire il LIVEllo di alcuni atleti per la 4×200 sl. 16.56: Grande ...

