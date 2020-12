Juve | Suarez sentito dalla Procura per l' esame farsa a Perugia

snsjuve : @Gazzetta_it Suarez gioca nella Juve ? - dydsix : sull'esame farsa di Suarez, tutti i media danni la notizia che é stato ascoltato come persona informata dei fatti (… - leggoit : Juve, Suarez sentito dai giudici di Perugia per il caso esame di italiano - Pasqual01350178 : @ZZiliani La Juve innocente suarez innocente Ma i professori di perugia hanno fatto tutto da soli??? - LukaPalumbo : @repubblica Cento volte meno grave del caso Suarez. La Juve nelle ultime 3 gare ha avuto 5 rigori con tuffi carpiat… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Suarez

La Gazzetta dello Sport

La Procura di Perugia va avanti con l'inchiesta che vede indagati i vertici dell'Università per Stranieri della città umbra - ed anche il Ds della Juventus Paratici per ... esame di italiano ...Luis Suarez è stato sentito come persona informata dei fatti dai magistrati di Perugia che indagano sul suo esame «farsa» per la conoscenza dell’italiano all’Università per Stranieri di Perugia. Il ca ...