(Di sabato 19 dicembre 2020) Solamente poche ore fa, la brutta notizia dell'intervento per risolvere uno strappo muscolare al retto femorale della gamba destra. Adesso, Andrestorna a parlare di calcio giocato e, anche se non a livello personale, lo fa dicendo la sua sulle vicende di casaed in modo particolare su quello che, secondo lui, sarà il futuro tecnico blaugrana. In un'intervista rilasciata ad Al Kaas, l'Illusionista ha parlato della possibilità di andare un giorno dall'ex compagnoin Qatar, ma anche della possibilità di vedere l'ex collega dirigere un giorno proprio la squadra blaugrana.: futuro ecaption id="attachment 1053499" align="alignnone" width="535"(getty images)/caption"Ho ottimi rapporti con, mi parla tanto del Qatar. Sa che le ...

ItaSportPress : Iniesta sicuro: 'Xavi allenerà il Barcellona. Spero che...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Iniesta sicuro

“Ho ottimi rapporti con Xavi, mi parla tanto del Qatar. Sa che le cose stanno andando bene per me in Giappone, non so quale sarà il mio futuro”, ha detto Iniesta sulla possibilità di andare dall’ex co ...I tre dream team stilati da France Football hanno scatenato migliaia di commenti (forse anche milioni) tra i vari appassionati di calcio. La ...