Discesa Val d'Isere oggi 19 dicembre, sci alpino: startlist, orario, tv, programma (Di sabato 19 dicembre 2020) Tutto è pronto per la seconda Discesa della Val d'Isere valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. La pista francese sarà nuovamente protagonista del programma del Circo Bianco, in vista della terza prova di domani, il superG. Dopo l'esordio di ieri, oggi tocca alla seconda prova dedicata alla velocità, nella quale finalmente vedremo in azione le specialiste del settore sperando che la tracciatura risulti meno pericolosa. Nella giornata di ieri abbiamo assistito alla vittoria di Corinne Suter di un soffio su Sofia Goggia, mentre ha concluso al terzo posto la statunitense Breezy Johnson. La gara di ieri ha messo in mostra cadute rovinose che sono costate a caro prezzo a Nicole Schmidhofer, mentre tutto ok per Federica Brignone dopo lo spavento.

