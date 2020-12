Dal 21 al 6 gennaio sempre possibile andare nelle seconde case (ma devono stare nella stessa Regione) (Di sabato 19 dicembre 2020) Dal 21 al 6 gennaio sarà possibile sempre andare nelle seconde case, purché queste si trovino nella stessa Regione della residenza. E’ quanto precisato da fonti di Palazzo Chigi a proposito del decreto varato ieri dal Consiglio dei ministri contenente le nuove misure anti-Covid per il periodo delle feste di Natale. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Dal 21 al 6sarà, purché queste si trovinodella residenza. E’ quanto precisato da fonti di Palazzo Chigi a proposito del decreto varato ieri dal Consiglio dei ministri contenente le nuove misure anti-Covid per il periodo delle feste di Natale.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri, 18/12/2020, ha esposto in diretta tutte le misure previste dal nuovo Decreto Natale.

