Covid | protestano i ristoratori di Napoli | barricate sul lungomare contro De Luca

(Di sabato 19 dicembre 2020) Si allarga il fronte deicampani scesi in piazzala decisione del presidente Dedi mantenere la Regione in fascia arancione, impedendo così l'apertura a pranzo da domenica del ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid protestano

TGCOM

Si allarga il fronte dei ristoratori campani scesi in piazza contro la decisione del presidente De Luca di mantenere la Regione in fascia arancione, impedendo così l'apertura a pranzo da domenica del ...tra cui i rischi del contagio da Covid-19, in assenza delle stesse tutele previdenziali e assistenziali degli altri lavoratori del settore, in caso di quarantena o positività al virus. La giunta ...