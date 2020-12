Continua il focolaio Covid nel convento di Tuscania: altre 50 suore positive (Di sabato 19 dicembre 2020) E' scoppiato un enorme focolaio all'interno del convento di Tuscania, comune in provincia di Viterbo. altre 50 suore sono risultate positive al tampone, e si aggiungono alle 20 già infette. L'Unità di ... Leggi su globalist (Di sabato 19 dicembre 2020) E' scoppiato un enormeall'interno deldi, comune in provincia di Viterbo.50sono risultateal tampone, e si aggiungono alle 20 già infette. L'Unità di ...

E’ scoppiato un enorme focolaio all’interno del convento di Tuscania, comune in provincia di Viterbo. Altre 50 suore sono risultate positive al tampone, e si aggiungono alle 20 già infette. L'Unità di ...

