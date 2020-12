Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2020-2021: comanda sempre Petra Vlhova (Di sabato 19 dicembre 2020) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio la discesa libera di Val d’Isere, in Francia: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la slovacca Petra Vlhova che guida la graduatoria generale, mentre è quarta Marta Bassino, infine Sofia Goggia è prima nella Classifica di specialità. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI alpino 2020-2021 1 Vlhova Petra SVK 425 2 GISIN Michelle SUI 298 3 SHIFFRIN Mikaela USA 2754 BASSINO Marta ITA 2735 GOGGIA Sofia ITA 2666 BRIGNONE Federica ITA 248 7 LIENSBERGER Katharina AUT 220 8 GUT-BEHRAMI Lara SUI 213 9 SUTER Corinne SUI 191 10 HECTOR ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Ladeldi sciha visto andare in archivio la discesa libera di Val d’Isere, in Francia: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la slovaccache guida la graduatoria generale, mentre è quarta Marta Bassino, infine Sofia Goggia è prima nelladi specialità.GENERALEDELSCISVK 425 2 GISIN Michelle SUI 298 3 SHIFFRIN Mikaela USA 2754 BASSINO Marta ITA 2735 GOGGIA Sofia ITA 2666 BRIGNONE Federica ITA 248 7 LIENSBERGER Katharina AUT 220 8 GUT-BEHRAMI Lara SUI 213 9 SUTER Corinne SUI 191 10 HECTOR ...

