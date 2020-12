Chievo-Empoli 0-0 | Cronaca | Ci prova Garritano con un tiro da fuori

Leggi su meteoweek

(Di sabato 19 dicembre 2020)Verona-è una delle gare più avvincenti del palinsesto della 13a giornata di Serie B. Le due squadre si sfideranno al Bentegodi quest’oggi a partire dalle 14.00. Nessuna intende commettere errori, seppure abbiano obiettivi differenti per la classifica.Verona edsono pronte a sfidarsi in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie B. Per L'articolo0-0Cicon undaproviene da www.meteoweek.com.