Calciomercato Milan, i rossoneri pronti a fare la spesa a Lille (Di sabato 19 dicembre 2020) Con gli infortuni di Bennacer e Ibrahimovic, al Milan non serve più solo un difensore nel prossimo Calciomercato. Tante le opportunità in arrivo da Lille, squadra costretta a cedere Fino a qualche settimana fa si parlava di un Calciomercato invernale volto alla ricerca di un difensore, per il Milan. Gli infortuni di Kjaer e Gabbia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 19 dicembre 2020) Con gli infortuni di Bennacer e Ibrahimovic, alnon serve più solo un difensore nel prossimo. Tante le opportunità in arrivo da, squadra costretta a cedere Fino a qualche settimana fa si parlava di uninvernale volto alla ricerca di un difensore, per il. Gli infortuni di Kjaer e Gabbia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? LIVE - #Rebic non convocato nel #Milan! Riecco Zappacosta e Schouten ? - SOSFanta : ?? LIVE - #Rebic non convocato nel #Milan! Riecco Zappacosta e Schouten ? - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @MateoMusacchio5 in partenza: lo vuole il @GenoaCFC | #News - #ACMilan #Milan… - calciotoday_it : ??Il #Milan vuole #Depay come colpo di gennaio ??Il #Lione fissa il prezzo ??La richiesta del club francese… - MilanClubAlanno : RT @FabioGatto10: Il #Milan è vicino al Papu #Gomez. Si tratta dando in cambio il cartellino di #Caldara. Il giocatore vuole rimanere in It… -