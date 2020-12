Avellino, Braglia suona la carica: “Non ci sentiamo inferiori agli altri” (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “E’ una gara che si presenta da sola. Per noi è un esame importante. Non ci sentiamo inferiori agli altri”. E’ questo il mantra del tecnico dell’Avellino, Piero Braglia alla vigilia del match contro il Bari. “L’obiettivo è di continuare sul percorso che abbiamo intrapreso – ammette il tecnico dei lupi – Ma soprattutto di fare una bella prestazione, magari portando a casa qualcosa di importante. Ogni partita viene preparata per degna del nome che portiamo addosso“. “Noi abbiamo passato un periodo brutto – dice – E’ innegabile per tutti. Abbiamo sofferto in circa trenta o trentacinque giorni in cui non ci siamo potuti allenare. Il cambio di modulo è stato necessario dopo la brutta prestazione contro la Virtus ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “E’ una gara che si presenta da sola. Per noi è un esame importante. Non ci”. E’ questo il mantra del tecnico dell’, Pieroalla vigilia del match contro il Bari. “L’obiettivo è di continuare sul percorso che abbiamo intrapreso – ammette il tecnico dei lupi – Ma soprattutto di fare una bella prestazione, magari portando a casa qualcosa di importante. Ogni partita viene preparata per degna del nome che portiamo addosso“. “Noi abbiamo passato un periodo brutto – dice – E’ innegabile per tutti. Abbiamo sofferto in circa trenta o trentacinque giorni in cui non ci siamo potuti allenare. Il cambio di modulo è stato necessario dopo la brutta prestazione contro la Virtus ...

