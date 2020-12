Whatsapp Web, finalmente la nuova funzione anche da pc (Di venerdì 18 dicembre 2020) In arrivo la nuova funzione per Whatsapp Web con la quale si potranno effettuare videochiamate da pc. Quando sarà disponibile Video Chiamata WhatsappVideochiamate finalmente disponibili anche da computer. E’ l’ultima, delle tante novità di Whatsapp, che nella sua versione Web permetterà agli utenti di utilizzare una funzione già presente per quel che riguarda l’applicazione usata su tablet e cellulari. La feature risulterà davvero utile soprattutto in questi giorni in cui la maggior parte degli italiani è costretta a lavorare da casa a causa della riduzione del personale in presenza in uffici ed aziende. La società del gruppo Facebook permette già da tempo di sincronizzare la propria app mobile con il proprio personal computer, ma fino ad oggi era ... Leggi su instanews (Di venerdì 18 dicembre 2020) In arrivo laperWeb con la quale si potranno effettuare videochiamate da pc. Quando sarà disponibile Video ChiamataVideochiamatedisponibilida computer. E’ l’ultima, delle tante novità di, che nella sua versione Web permetterà agli utenti di utilizzare unagià presente per quel che riguarda l’applicazione usata su tablet e cellulari. La feature risulterà davvero utile soprattutto in questi giorni in cui la maggior parte degli italiani è costretta a lavorare da casa a causa della riduzione del personale in presenza in uffici ed aziende. La società del gruppo Facebook permette già da tempo di sincronizzare la propria app mobile con il proprio personal computer, ma fino ad oggi era ...

