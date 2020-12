Una generazione in pericolo tra smarrimento, paura e rabbia (Di venerdì 18 dicembre 2020) C’è un dato, emerso nei giorni scorsi, che descrive in tutta la sua gravità l’emergenza emotiva ed anche il disagio relazionale che coinvolge preadolescenza e adolescenza e anche i bambini. Il dato più drammatico è il numero impressionante e in crescita dei suicidi o dei tentativi di suicidio. Il quotidiano La Stampa ha riportato il grido d’allarme dei neuropsichiatri infantili torinesi che, nelle linee Guida della Società di Neuropsichiatria per emergenza-urgenza psichiatrica- certificano un aumento del 30% degli accessi al Pronto Soccorso tra i minori tra i 10 e i 17 anni. Il reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale Regina Margherita di Torino ha visto passare i ricoveri per tentato suicidio da 7 nel 2009 a 35 nel 2020. Sempre nello stesso lasso di tempo, nel Day hospital psichiatrico, l’ “ideazione suicidaria”, e cioè Il pensare, considerare o pianificare il suicidio, è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) C’è un dato, emerso nei giorni scorsi, che descrive in tutta la sua gravità l’emergenza emotiva ed anche il disagio relazionale che coinvolge preadolescenza e adolescenza e anche i bambini. Il dato più drammatico è il numero impressionante e in crescita dei suicidi o dei tentativi di suicidio. Il quotidiano La Stampa ha riportato il grido d’allarme dei neuropsichiatri infantili torinesi che, nelle linee Guida della Società di Neuropsichiatria per emergenza-urgenza psichiatrica- certificano un aumento del 30% degli accessi al Pronto Soccorso tra i minori tra i 10 e i 17 anni. Il reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale Regina Margherita di Torino ha visto passare i ricoveri per tentato suicidio da 7 nel 2009 a 35 nel 2020. Sempre nello stesso lasso di tempo, nel Day hospital psichiatrico, l’ “ideazione suicidaria”, e cioè Il pensare, considerare o pianificare il suicidio, è ...

C’è un dato, emerso nei giorni scorsi, che descrive in tutta la sua gravità l’emergenza emotiva ed anche il disagio relazionale che coinvolge preadolescenza e adolescenza e ...

De Luca: «Prenderemo una posizione forte, in ballo il futuro di un'intera generazione»

«Prenderemo una posizione forte e, intanto ... Noi ci giochiamo il futuro di un’intera generazione di giovani meridionali. La cosa assurda è che l’Europa ha deciso di dare contributi a fondo perduto ...

