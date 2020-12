Ultimi sondaggi Tp: rimpasto di governo all’orizzonte per 4 italiani su 10 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ieri c’è stato l’atteso faccia a faccia tra premier Conte e Renzi. La crisi di governo rimane sullo sfondo ma se questa dovesse alla fine verificarsi cosa succederebbe dopo? Termometro Politico ha girato la domanda agli italiani. Ecco cosa hanno risposto: il 39,5% ipotizza un accordo tra capo del governo e leader Iv seguito da un rimpasto, il 20,1% vede le urne come sbocco finale, il 13,7% crede che Conte andrebbe avanti con l’aiuto di alcuni parlamentari dell’opposizione, il 10,5% ritiene possibile il varo di un nuovo governo giallo rosso ma senza più Conte alla guida mentre solo il 9,1% considera possibile la nascita di un esecutivo di unità nazionale. Segui Termometro Politico su Google News Ultimi sondaggi Tp: restrizioni natalizie, l’opinione degli ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ieri c’è stato l’atteso faccia a faccia tra premier Conte e Renzi. La crisi dirimane sullo sfondo ma se questa dovesse alla fine verificarsi cosa succederebbe dopo? Termometro Politico ha girato la domanda agli. Ecco cosa hanno risposto: il 39,5% ipotizza un accordo tra capo dele leader Iv seguito da un, il 20,1% vede le urne come sbocco finale, il 13,7% crede che Conte andrebbe avanti con l’aiuto di alcuni parlamentari dell’opposizione, il 10,5% ritiene possibile il varo di un nuovogiallo rosso ma senza più Conte alla guida mentre solo il 9,1% considera possibile la nascita di un esecutivo di unità nazionale. Segui Termometro Politico su Google NewsTp: restrizioni natalizie, l’opinione degli ...

