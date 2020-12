Serie A, statistiche e curiosità del 13° turno: si parte con Fiorentina-Verona (Di sabato 19 dicembre 2020) Sabato 19 dicembre alle 15,00 la partita Fiorentina–Verona apre la tredicesima giornata di Serie A: i viola hanno racimolato un punto negli ultimi tre incroci in campionato contro i gialloblù subendo sei gol dopo averne conquistati sette in altrettanti precedenti (due vittorie e un pareggio) incassando una rete. Alle 18,00 la Sampdoria ospita il Crotone: i rossoblù si sono aggiudicati il 50% delle gare nel massimo torneo contro i blucerchiati (due successi, un pareggio e una sconfitta) ma hanno perso 5-0 in questo stadio il 21 ottobre 2017. Questo k.o è il peggiore ottenuto in Serie A dagli squali, alle 20,45 la Juventus fa visita al Parma: i bianconeri hanno vinto sei degli ultimi otto confronti nella competizione contro i gialloblù (un pareggio e una sconfitta) comprese le ultime due trasferte consecutive. Domenica ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Sabato 19 dicembre alle 15,00 la partitaapre la tredicesima giornata diA: i viola hanno racimolato un punto negli ultimi tre incroci in campionato contro i gialloblù subendo sei gol dopo averne conquistati sette in altrettanti precedenti (due vittorie e un pareggio) incassando una rete. Alle 18,00 la Sampdoria ospita il Crotone: i rossoblù si sono aggiudicati il 50% delle gare nel massimo torneo contro i blucerchiati (due successi, un pareggio e una sconfitta) ma hanno perso 5-0 in questo stadio il 21 ottobre 2017. Questo k.o è il peggiore ottenuto inA dagli squali, alle 20,45 la Juventus fa visita al Parma: i bianconeri hanno vinto sei degli ultimi otto confronti nella competizione contro i gialloblù (un pareggio e una sconfitta) comprese le ultime due trasferte consecutive. Domenica ...

Frosinone-Salernitana 0-0

Se vittoria e sconfitta dipendessero dai numeri, la sfida tra Frosinone e Salernitana avrebbe certamente una vincitrice. Nel calcio però la cosa importante è quante volte riesci a segnare e allora la ...

