Sanremo sfora e Porta a Porta va in onda tardi. Bruno Vespa sbotta Novella Toloni Amadeus ha dato la linea al conduttore di Porta a Porta pochi minuti prima dell'una, scatenando la reazione polemica di Vespa che, in apertura, non si è risparmiato la stoccata al collega Coda polemica per Sanremo Giovani e questa volta Morgan non c'entra. La finalissima della kermesse musicale, che è andata in onda in diretta su RaiUno giovedì sera, è finita abbondantemente oltre l'orario stabilito e Porta a Porta è slittato di quasi un'ora. Uno "sgarro" che non è affatto piaciuto a Bruno Vespa, che non l'ha fatta passare liscia ad Amadeus. Quello di sforare sull'orario di chiusura sembra ...

